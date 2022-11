Denis: “Tutti sognano di essere come Diego quando da piccoli vogliono diventare calciatori”

German ‘Tanque’ Denis, attaccante argentino ex Napoli ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli di Diego Armando Maradona. L’ex centravanti del Napoli ha voluto rendere omaggio al ‘Pibe de Oro’. Queste le sue parole in ricordo del grande Diego: “Quello di oggi è un giorno speciale. Sappiamo cosa rappresenta Maradona per Napoli, per l’Argentina ma anche per il mondo intero. Tutti sognano di essere Diego quando sono piccoli e vogliono diventare calciatori, a noi lui manca molto. Bisogna ispirarsi sempre alla sua voglia e alla sua identità, ad un ricordo che ci sarà per sempre”.