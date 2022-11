FOTO – Elmas è già carico per la seconda parte di stagione. Lo scatto con la maglia del Napoli

Eljif Elmas è uno degli elementi che si è mostrato in maggior spolvero nel finale della prima parte di stagione. Il macedone è stato chiamato nel difficile compito di sostituire Khvicha Kvaratskhelia, rispondendo alla grandissima. Per lui infatti, sono arrivati un pesantissimo gol con l’Atalanta e una prestazione dall’alta caratura estetica contro l’Udinese, in cui ha messo a referto un gol e un assist. Il centrocampista, con uno scatto pubblicato su Instagram, ha fatto capire di essere pronto alla prossima stagione. Nessuna descrizione, ma un cuore, una maglia azzurra e l’intenzione di voler tirare fuori il massimo per la seconda parte di stagione che verrà.