“Chill è ‘o presidente” Caressa racconta un aneddoto di qualche anno fa

Fabio Caressa, nel suo libro ‘Grazie, Signore, che ci hai dato il calcio’, racconta un’aneddoto vissuto qualche anno fa dopo una telecronaca al Maradona: “Una volta a Napoli, dopo una partita tra i partenopei e la Juve, ci trovammo a dover raggiungere la stazione centrale in pochi minuti per riuscire partire di corsa per Milano. Il traffico era impossibile e quasi avevamo perso la speranza di farcela, stavamo già cercando un albergo dove fermarci la notte. Ma per fortuna avevamo un genio alla guida. ‘Chill è ‘o presidente‘ ci disse mentre sfrecciava un auto blu davanti a noi, accompagnata da una scorta della polizia.

Si buttò in mezzo al convoglio, a pochi centimetri dall’auto di De Laurentiis. La polizia ci considerò del gruppo e ci permise di rimanere in scia. Una corsa folle tra le strade di Napoli con il nostro autista impegnato a non lasciare più di pochi centimetri dal paraurti dalla macchina che ci precedeva. In dieci minuti eravamo in stazione, tutti e tre con le gambe che tremavano, e prendemmo comodamente il treno. Era diventato il nostro eroe“.