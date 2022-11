Anche Marco Bellinazzo, giornalista finanziario esperto del sole 24 ore, ha detto la sua sul Napoli e sulle voci che vedono il futuro del club nelle mani di un altro proprietario.

Bellinazzo, interpellato ai microfoni di Radio kiss Kiss Napoli, ha cercato di spiegare da un punto di vista finanziario la valenza e la portata di De Laurentiis nel caso di cessione da parte della società. Queste le sue parole:

“Il Napoli è una società sana, non ha un indebitamento rilevante e questo permetterebbe ai De Laurentiis di fare una plusvalenza secca se cedesse il club. Non avere debiti e una burocrazia ampia nella struttura societaria potrebbe essere un vantaggio per la cessione a un fondo. Il Napoli è una delle realtà più importanti d’Europa. I fondi americani stanno vagliando tantissimi report legati alle squadre italiane. Negli ultimi due anni più di 60 club sono passati in mano ai fondi americani”.