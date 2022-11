L’amministratore delegato della Serie A Tim, Luigi De Siervo, oggi ha rilasciato un’intervista alla “Politica nel pallone”, dove ha toccato tanti temi che riguardano il nostro calcio.

In particolare, De Siervo ha anche commentato la notizia della possibile vendita del Napoli con queste parole e ha svelato che la gestione del Napoli ha fatto notizia anche alla Uefa:

“È per definizione, come tutti gli altri grandi club italiani, un obiettivo privilegiato. Non riesco a pensare al nostro campionato senza De Laurentiis e quindi non so se sarà possibile, ma è comunque un merito del grande lavoro fatto dalla società, che ha coniugato l’aspetto economico a risultati rilevanti in campo europeo. Non dimentichiamo che emozioni ci hanno regalato mister Spalletti e i suoi ragazzi in Champions. Quando ho incontrato Ceferin, ha avuto parole di grandi apprezzamenti per la capacità di sviluppare calcio del Napoli“.