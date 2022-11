Nicolò Schira, esperto di mercato per La Stampa, ha detto la sua sul futuro di mister Luciano Spalletti e di Cristiano Giuntoli.

I due sono stati accostati alla Juventus nelle ultime ore, ma come ha detto Schira ai microfoni di Radio Punto Nuovo nulla è più distante dalla realtà. Queste le sue parole:

“Il Napoli è tranquillo sia sul futuro di Spalletti che di Giuntoli; per Spalletti c’è un opzione di rinnovo fino al 2024, ma entrambe le parti sono d’accordo per firmare un rinnovo biennale fino al 2025. Su Giuntoli è vero che le voci sono tante, ma se ne parlava già prima del ritorno di Allegri, per cui è una cosa ciclica. Giuntoli è un professionista apprezzato, ma ha un contratto fino al 2024, ancora lungo e non credo ADL lo lascerà andare via facilmente”.