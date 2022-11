Iannicelli, giornalista sportivo, ha detto la sua opinione riguardo i Mondiali su OptiMagazine. Queste le sue parole: “L’Italia per la seconda volta consecutiva resterà a casa e non risponderà presente all’appello. Una catastrofe che sta privando le nuove generazioni delle emozioni che un Mondiale può suscitare. Io personalmente tiferò Argentina per Maradona e la Francia perché ammiro la cultura transalpina. Un battito di cuore anche per la Corea del nostro samurai Kim“.