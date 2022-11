In vista dell’amichevole fuori casa contro l’Austria, Mancini ripropone la difesa a tre con i due esterni di centrocampo pronti a dar una mano sia in fase offensiva che in fase difensiva. Tridente tutto inedito, con la conferma di Grifo a destra.

Austria (4-2-3-1): Lidner; Posch, Lienhart, Alaba, Wober; Seiwald, Schlalger; Baumgartner, Sabitzer, Adamu; Arnautovic;

Italia (3-4-3): Donnarumma; Gatti, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Verratti, Dimarco; Politano, Raspadori, Grifo;