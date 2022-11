Napoli su Cheddira del Bari? Gazzetta: “Naturale accostamento. C’è il 50% sulla futura rivendita”

Walid Cheddira, convocato dal Marocco e protagonista della serie B, è uno dei profili più interessanti del prossimo mercato e così si è espressa la Gazzetta dello Sport sul marocchino: “Walid da bambino tifava Inter e quel sentimento nerazzurro non è mica svanito, anche se il calciatore a cui tutti gli addetti ai lavori lo accostano è un altro: Alen Boksic, il croato ex Lazio e Juve, nato a gennaio pure lui, un solo giorno di distanza dal nostro. Cheddira oggi non è più una scommessa. Lo è stata per il d.s. del Bari Ciro Polito, che lo prese un anno fa dal Mantova e l’ha riscattato in estate dal Parma, allora proprietario del cartellino, per 150 mila euro più il 50% della futura rivendita. E sì che ora la rivendita diventa un tema interessante. Su di lui – conclude il quotidiano – viene naturale accostare il nome del Napoli, non fosse altro che per questione di proprietà. Ma altri due club sono stati più insistenti: la Lazio e lo Sporting”.