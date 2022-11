CdS – Osimhen, c’è un dato importante che certifica la sua crescita

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha scritto a proposito di Victor Osimhen. Il nigeriano è autore di un’ottima stagione, nella quale nonostante un infortunio muscolare, è stato in grado di siglare gol decisivi e di sfoggiare una potenza incontrollabile. La testata però, ha reso noto un dato importante, che certifica al meglio la crescita dell’ex Lille: il totale delle ammonizioni. Infatti, il centravanti ha rimediato fino ad ora una sola ammonizione contro le 3 dell’anno scorso a questo punto della stagione, segnando così un’importante crescita per quanto riguarda la gestione dell’esuberanza. A questa si aggiunge un giallo in Champions League per essersi tolto la maglietta in seguito al gol contro l’Ajax.