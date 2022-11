Ssc Napoli, il report di allenamento dell’11 novembre. Terapie e palestra per Kvaratskhelia

La Ssc Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto il report di allenamento del giorno 11 novembre.

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Udinese in programma domani al Maradona per la 15esima giornata di Serie A (ore 15). Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto esercitazione tattica, calci piazzati e partita a campo ridotto. Rrahmani ha svolto lavoro in piscina palestra e personalizzato in campo. Sirigu terapie e palestra. Kvaratskhelia ha svolto terapie e lavoro in palestra”.