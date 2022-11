Ponciroli: “Il Napoli è impressionante. L’unica sfida che resta è saper reagire alle difficoltà”

Fabrizio Ponciroli, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione L’Editoriale, in onda su Tmw Radio, dove ha parlato della situazione del Napoli.

“Il Napoli è impressionante, sa adattarsi ad ogni situazione, anche la più complicata. Sono curioso di vedere come reagirà al primo momento di difficoltà, ora come ora questa è l’unica sfida che la squadra partenopea deve affrontare, perché per il resto è una spanna sopra gli altri. Se continuano così sarà una stagione pazzesca. A livello calcistico sarebbe bellissimo, se arrivasse lo scudetto sarebbero 6 mesi di festa doverosi”.