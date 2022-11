Massimo Mauro: “Spalletti dovrà essere bravo a gestire il primato in classifica”

Massimo Mauro, ex calciatore ed opinionista, si è soffermato sul Napoli e su ciò che servirà agli azzurri per confermare la prima posizione in Serie A.

Quest’ultimo ha evidenziato una situazione non facile da gestire: “Essere primi e confermarsi prima impone un lavoro non indifferente a Spalletti, che dovrà riuscire ad equilibrare la pressione della posizione in classifica e allo stesso tempo anche l’adrenalina che comporta l’essere primi. Il lavoro del Napoli, oltre i singoli che stanno rendendo alla grande, passa dall’allenatore che ha in panchina: chi gioca, rende bene. Le altre squadra hanno calciatori singoli molto bravi, ma non stanno rendendo. Un’alternativa al Napoli, in lotta per lo scudetto, la potremmo vedere solo quando un’altra squadra farà un filotto di vittorie come è stato fatto dagli azzurri”.