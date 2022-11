Delio Rossi: “Sorpreso dal distacco tra Napoli e Milan! Lobotka fondamentale”

Delio Rossi, ex tecnico di diverse società di Serie A tra cui Lazio, Fiorentina e Bologna, ha parlato del Napoli.

A Radio Kiss Kiss Napoli, l’allenatore si è soffermato sui punti in classifica dei partenopei: “Sono sorpreso di leggere ben otto punti di differenza in classifica attualmente tra Napoli e Milan. Il Napoli è meritatamente primo, credo che nemmeno i tifosi azzurri più ottimisti abbiano potuto immaginare un inizio così importante di campionato prima dell’inizio del campionato. Ad oggi tra gli azzurri un calciatore fondamentale è Lobotka. Kvaratskhelia è stata una scoperta incredibile, ha sorpreso tutti dall’inizio ma non bisogna esagerare con i paragoni”.