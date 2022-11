Gazzetta – Napoli vincente grazie ad un secondo tempo fatto di maturità

Il Napoli ha vinto con arguzia e maturità la partita rognosa di ieri sera contro l’Empoli.

Un focus sui 90′ del Maradona è stato sviscerato stamane dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui gli azzurri avrebbero trovato il vantaggio con pazienza e senza forzare necessariamente uno stile di gioco monotono e prevedibile, come lo è stato difatti nella prima frazione di gioco. Prima Lozano e poi Zielinski hanno chiuso la sfida ai toscani, che fino al rigore procurato da Osimhen aveva chiuso tutti i varchi azzurri. Il Napoli è stato bravo a non sbattere sul muro eretto dagli uomini di Zanetti e con perseveranza hanno portato a casa tre punti sicuramente non scontati.