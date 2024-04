CdS – Il Napoli vuole blindare Kvaratskhelia! L’idea di ADL

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime novità in casa azzurra. Secondo il quotidiano sarebbe pronto il rinnovo di contratto per Khvicha Kvaratskhelia. Ci sarà un ritocco dell’ingaggio e una clausola molto alta per blindarlo. Questo quanto evidenziato:

“Nei meandri della presentazione del film dello scudetto, sarà affrontato il discorso del contratto di Kvara. De Laurentiis aveva anticipato il futuro: prolungamento con ritocco d’ingaggio. I presupposti sono dei migliori. Ma poi bisognerà trovare l’intesa per blindarlo a dispetto della corte del Barça: la valutazione di Kvara sfonda il tetto dei 100 milioni. 120, 130, nei pressi della clausola di Osimhen”.