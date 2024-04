Repubblica – Futuro Napoli, ADL lascia una porta aperta verso Pioli: le ultime

La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime novità in casa azzurra. Secondo il quotidiano, ADl avrebbe un piano B in caso di mancato accordo con Antonio Conte. Ecco chi potrebbe essere il possibile nuovo allenatore del Napoli:

“Il profilo ideale sarebbe non a caso quello di Antonio Conte, già corteggiato invano da Adl in autunno e in inverno. Adesso che l’ex ct della Nazionale sarebbe disponibile, invece, il presidente si è dileguato e il tempo stringe, visto che il guru pugliese non aspetterà in eterno e ha offerte dall’Arabia. Alla Filmauro però tutto tace e avanzano le quotazioni di Stefano Pioli, favorito su Domenico Tedesco. La nuova stagione scatterà a Dimaro l’11 luglio. L’ora delle decisioni è vicina”.