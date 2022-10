CdM – Napoli, Kvaratskhelia nuovo record per lui: i dettagli

Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli elogiando Khvicha Kvaratskhelia. I numeri dell’attaccante azzurro sono fantastici. Il Napoli non può fare a meno di lui e delle sue prestazioni.

“Nel Napoli sta ampliando il suo repertorio, con l’ausilio di Spalletti ci sta aggiungendo l’attitudine al rientro in fase difensiva mentre diventa sempre più incisivo in quella offensiva. È il giocatore del Napoli che ha partecipato di più ai gol, sette ne ha fatti lui, poi a referto ci sono anche sei assist e tre rigori procurati. C’è una statistica impressionante di Napoli-Bologna: Kvaratskhelia ha prodotto sei passaggi chiave, mettendo i compagni in condizione di far gol”. Si legge sul quotidiano.