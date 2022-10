Il Mattino – Il cambio radicale di Victor Osimhen: la nuova era del nigeriano

Victor Osimhen è ritornato con grande entusiasmo e determinazione.

L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto della situazione anche sul suo cambiamento, dentro e fuori dal campo, sempre più evidente ed imponente. L’attaccante nigeriano ex Lille ha smesso di imbrigliarsi nelle sterili polemiche scaturite dai social, in campo è più equilibrato e meno frizzantino nei contrasti di gioco: una maturità che gli può fare solo bene, anzi, che fa bene a tutto il Napoli. Il resoconto del quotidiano centra in pieno la tematica: “Niente più social per Victor, che ai fan ora scrive con il contagocce, e soprattutto una intimità privata che va dalla vita fuori dal campo fino all’ arrivo della prima figlia. È un Osimhen padre fuori dagli schemi, che sa gestirsi al meglio lontano dai riflettori e che ha voglia di dimostrare le gerarchie anche ai nuovi compagni, che ha aiutato a entrare nel gruppo azzurro come fosse un veterano. Ma di 23 anni”.

Il Napoli dovrà contare sulle sue falcate e sulla sua fame di vittoria.