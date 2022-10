CdS – Napoli-Bologna, le probabili formazioni di Thiago Motta

In vista della partita in programma domani alle 18 al Maradona, Thiago Motta si prepara a sfidare gli uomini di Spalletti reduci da grandi vittorie, come quella di mercoledì contro l’Ajax. Il Napoli, infatti, sta attraversando un ottimo periodo sia in Campionato che in Champions e per questo motivo sarà una grande sfida per i rossoblu.

Come riporta il Corriere dello Sport, Thiago Motta avrebbe lavorato sul 4-2-3-1, con un centrocampo a due composto da Medel e Ferguson. In difesa, confermato Lucumì che dovrebbe fare coppia con Bonifazi. Confermato anche Dominguez sulla trequarti e possibilità per Aebischer, che dopo la buona partita contro la Samp va verso la conferma.

Panchina per Arnautovic, a causa di dolori alla schiena: al suo posto Zirkzee.