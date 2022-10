L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli per il match contro il Bologna. Secondo il portale Spalletti è senza gli infortunati Rrahmani e Anguissa. Osimhen che potrebbe ancora partire dalla panchina a favore di Raspadori nel tridente con Kvaratskhelia e Politano. In mediana Ndombelé dall’inizio con Lobotka e Zielinski mentre in difesa rientra Mario Rui nella linea con Di Lorenzo, Kim e Juan Jesus ancora in ballottaggio con Ostigard.