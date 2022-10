CdS – Raspadori ancora titolare contro il Bologna! E’ avanti nel ballottaggio con Osimhen

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul ballottaggio per il ruolo di punta centrale per il match contro il Bologna. Secondo il quotidiano Spalletti di questi tempi ha avuto modo di godersi le belle prestazioni prima di Raspadori e Simeone, poi di Osimhen. Abbondanza e sicurezza in fase offensiva, quindi, per Spalletti, che si gode il momento dei suoi e, sfida dopo sfida, sceglie gli uomini a cui affidarsi sapendo di poter contare su tre pedine di qualità. Contro il Bologna, però, sarà probabilmente il turno di Jack, che sfiderà le sue origini. Il nativo di Bentivoglio completerà infatti il reparto offensivo con Politano e Kvaratskhelia, lui che da quando si è preso la scena non l’ha più mollata.