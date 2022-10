Mario Sconcerti, giornalista per il Corriere della Sera, ha esaltato il ruolo che ha Kvara in questo Napoli; infatti, per il giornalista, non è un ruolo come un altro.

Esiste un Napoli con Kvara e senza Kvara per Sconcerti; dunque, il georgiano è l’uomo della differenza in casa Napoli, e ha paragonato questa situazione come quella del Milan o della Roma. Queste le sue parole:

“Kvara in questo Napoli è un giocatore determinante, è un giocatore che fa la differenza. In questo momento, Kvara è decisivo come lo sono Leao per il Milan e aggiungerei Dybala per la Roma. Con una sua eventuale assenza, il georgiano perde tanto”.

Fonte: Pressing.