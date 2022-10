Il Mondiale si avvicina e il Napoli è una delle poche squadre che manderà meno calciatori. Spalletti lo sa bene ed ecco cosa chiederà alla restante parte del gruppo: «Quell’entusiasmo che ha accompagnato l’avvio di stagione e che accompagnerà la ripartenza dopo il Mondiale quando inizierà il campionato di “Clausura” che condurrà allo Scudetto. Un traguardo che non vale il Mondiale ma che a Napoli può significare qualcosa in più. Ecco perché pur di vincerlo, Spalletti chiederà a tutti un sacrificio, fare del Napoli la propria nazionale a cui dare il massimo dell’impegno ma anche del senso di appartenenza perché in fin dei conti si può passare alla storia in modi diversi, anche vincendo qualcosa che manca all’ombra del Vesuvio dal 90».