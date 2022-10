Il giornale La Repubblica rivela che Ribery risolverà il contratto con la Salernitana e poi entrerà a far parte dello staff di Nicola. Ecco il comunicato: «La favola calcistica del campione francese sta per volgere al termine. L’ufficialità arriverà la prossima settimana, come riferiscono fonti della Salernitana e dell’entourage del giocatore, ma l’intenzione dell’ex Bayern Monaco è chiara. Uscito dal campo al 36′ della prima di campionato contro la Roma, FR7 non è più riuscito a rientrare a causa di un’infiammazione al ginocchio. Terapie e consulti medici anche all’estero hanno caratterizzato le ultime settimane, con l’ipotesi di un intervento chirurgico sullo sfondo. Ma Ribery compirà 40 anni il 7 aprile e l’età non lo aiuterebbe nel recupero».