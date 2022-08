Il Napoli, che sta vivendo una suggestione relativa a Cristiano Ronaldo, sta cercando di prendere fortemente un portiere che ha vinto più Champions League(proprio come Ronaldo) e di regalare un uomo d’esperienza tra i pali che desidera Spalletti.

Ma, la pista Navas è ancora non così vicina dal chiudersi: infatti, l’ultimo summit tra gli agenti di Navas( Mendes in primis) e il PSG per decidere sulla buonuscita è finito male, in quanto il costaricano non vuole rinunciare a un euro e il PSG che gli vorrebbe concedere una buonuscita molto più a cifre contenute.

Dunque, si spiega anche così la convocazione di Galtier per la gara di domani.

La settimana prossima potrebbe essere decisiva per la definizione, in un senso o nell’altro, di Navas.

Fonte: Il Mattino.