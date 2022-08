CdM – L’ingaggio di Ronaldo si è abbassato senza Champions! ADL vuole che lo United paghi il 75%

L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulla suggestione Cristiano Ronaldo. Secondo il quotidiano il mercato del Napoli è nelle mani di Jorge Mendes. Da una parte l’asse con Parigi tra Navas e Fabian, dall’altra la prospettiva Cristiano Ronaldo. Mendes ne parla da più di un mese con De Laurentiis. In mezzo ci sono stati il rifiuto dell’Atletico, la pista Bayern Monaco che non è decollata. L’incastro riguarda Osimhen, che piace da tempo al Manchester United. Per convincere De Laurentiis serve un’offerta choc: almeno 100mln di euro più il prestito di Ronaldo con l’ingaggio pagato al 75%. CR7 senza Champions ha un ingaggio di circa 17mln, Mendes vuole riportarlo nell’Europa che conta, ridargli l’adrenalina della sfida personale con Messi. Il Napoli smonterebbe il castello costruito in questi mesi ma metterebbe dentro innanzitutto un campione, poi esperienza e personalità sul campo oltre che un mondo nuovo da esplorare sotto il profilo degli introiti che può generare.