Cassano: “Lobotka grazie a Spalletti sembra Xavi e Iniesta”

Stanislav Lobotka non aveva iniziato benissimo la sua avventura al Napoli, ma dopo l’avvento di Luciano Spalletti le cose per lui sono migliorate in modo sensibile. Il centrocampista è diventato uno dei calciatori più importanti a disposizione del mister toscano. Ne ha parlato l’ex giocatore di Inter, Milan e Real Madrid, Antonio Cassano, nel corso del suo tradizionale intervento alla Bobo Tv: “Da quando c’è Spalletti al Napoli Lobotka sembra Xavi e Iniesta tutti e due insieme”.

Antonio Cassano ha poi proseguito così: “C’è da elogiare anche il lavoro di Luciano Spalletti, che è sempre sul pezzo, leale, onesto… Penso che un allenatore del genere debba essere solo applaudito”.

Infine Antonio Cassano dà un consiglio ad Aurelio De Laurentiis: “Credo che debba tenersi Luciano Spalletti stretto stretto stretto. Non è facile trovare un allenatore così capace come il toscano”. Spalletti, lo ricordiamo, è legato al Napoli fino al 30 giugno del 2023.