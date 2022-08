Il Mattino – I tifosi georgiani arrivano al Maradona: “Khvicha è un orgoglio”

Il Mattino, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli. Il quotidiano ha svelato un retroscena su Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano Levan Kvaratskhelia, noto youtuber georgiano, ha confessato di essere arrivato a Napoli per vedere il numero 77 fare il suo esordio in maglia azzurra davanti al suo nuovo pubblico. Il tifoso georgiano ha così commentato:

“Sono venuto a Napoli per raccontare la prima volta di Kvara davanti al suo nuovo pubblico. Ma non avrei mai immaginato di incontrare così tanti connazionali, non avevamo dubbi sull’esplosione, conosciamo la sua famiglia, l’educazione che ha. Poi c’è il talento. È un bravo ragazzo nel senso più vero del termine. È riuscito a riunire tutto il Paese nell’amore verso la nazionale. Da quando c’è lui c’è qualcosa da guardare in campo, ora ci auguriamo che possa raggiungere traguardi importanti anche con la maglia della Georgia”.