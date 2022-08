CdS – Napoli-Navas, Giuntoli non si arrende: le ultime sulla trattativa

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime novità di Calciomercato. Stando a quanto riportato dal quotidiano il club partenopeo continua a lavorare per portare Keylor Navas in azzurro.

“Sono alte le richieste di Keylor Navas per salutare il Paris Saint-Germain due anni prima della scadenza del suo contratto e trattare direttamente col Napoli un nuovo stipendio. È questo l’ostacolo principale a un’operazione che Giuntoli ha definito «in alto mare» – prima della partita col Monza – solo per deviare le attenzioni, una strategia per dedicarsi all’ultimo colpo che, per motivi economici, è anche quello più difficile. Ci sta provando, il Napoli, e continuerà a farlo, stavolta senza l’ansia di fare in fretta”. Si legge sul quotidiano.