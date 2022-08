Mertens: “Sarò sempre il primo tifoso del Napoli. Addio? Poteva andare diversamente, spero che la società impari…”

Dries Mertens ha parlato in esclusiva ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole:

Com’è Istanbul?

“Lasciare Napoli è stata dura, ma io e la mia famiglia ci stiamo divertendo. Istanbul è molto grande e bella, stiamo ancora cercando casa. Il club è molto importante, non me lo aspettavo, anche lo stadio è molto bello”.

Stai vedendo il Napoli in campionato:

“Ieri abbiamo guardato la partita e hanno giocato molto bene. Prima di andare via, mia moglie si è svegliata e ha cominciato a piangere perchè non voleva lasciare la casa a Napoli. Le ho detto che l’avremmo tenuta e avremmo fatto tutte le estati a Napoli, torneremo tutte le volte che potremo”.

“A Napoli ho trascorso 9 anni bellissimi e ho conosciuto persone straordinarie. Sono stato fortunato a vivere qui, per nove anni mi sono goduto questa città e posso solo dire grazie. Ho provato a farlo con un piccolo video, ma torneremo spesso a goderci ancora Napoli”.

Insigne?

“Ci sentiamo spesso ed è molto felice della sua avventura a Toronto. Anche la sua famiglia sta bene, sono felice per lui e per la sua nuova avventura”.​​​​

​​​Speravi in un finale diverso?

“Io sono sempre positivo, quindi sono felice per i 9 anni trascorsi a Napoli. Sarò sempre il primo tifoso del Napoli. Sicuramente poteva finire diversamente, bastava parlare prima. La società dovrebbe imparare da queste cose per migliorare ancora”.

“Essere il capocannoniere del Napoli è speciale e sono felice che lo stadio sia intitolato a Diego. Il mito di Maradona sarà sempre speciale, se ne rendono conto anche gli avversari quando vengono a giocare a Napoli.

Un gol più bello degli altri nei 148 fatti?

“Non saprei, credo quello fatto a Genova contro il Genoa perché ho segnato utilizzando entrambi i piedi”.