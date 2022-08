Gazzetta si sbilancia “Che calciatore Kvaratskhelia: nessuno come lui”

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi su Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano è stato il primo calciatore della storia del club partenopeo a segnare tre reti nelle prime due partite ed anche il più giovane:

“Se poi ci mettete che ha soli 21 anni, queste due gare sono state il battesimo anche nel calcio occidentale, visto che finora aveva giocato in Georgia e Russia. Al di là del dato statistico colpisce comunque il modo, la personalità con cui si sia subito messo in mostra, risultando decisivo per la sua squadra. Da Careca a Higuain, da Cavani ad Hamsik ed Insigne: nessuno aveva mai impressionato così al proprio avvio dell’esperienza napoletana. Naturalmente in città si augurano che questo sia di buon auspicio per un futuro pieno di soddisfazioni per lui e per la squadra di Spalletti”.