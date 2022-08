Sky – Ancora qualche dettaglio da sistemare per l’operazioni Navas e Fabian

L’edizione odierna di Sky Sport ha fatto il punto sulle trattative per Keylor Navas e Fabian Ruiz. Secondo l’emittente televisiva sono ore roventi di calciomercato in casa Napoli. Dopo il 5-2 rifilato all’Hellas Verona all’esordio in campionato, la squadra di Luciano Spalletti è vicina all’aggiungere nuovi rinforzi per fare qualcosa di importante. E se l’approdo di Ndombele sembra ormai soltanto formalità, per quanto riguarda le situazioni Navas e Raspadori, manca ancora qualcosa. Infatti la trattativa che porterebbe Fabian Ruiz a vestire la maglia del PSG e Keylor Navas quella del Napoli, potrebbe chiudersi nel momento in cui verrà trovato il giusto equilibrio tra il prezzo del cartellino dello spagnolo e lo stipendio del portiere