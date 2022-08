Sky – Aumentano sempre di più le possibilità di vedere Raspadori in azzurro

L’edizione odierna di Sky Sport ha fatto il punto sulla trattativa per Giacomo Raspadori. Secondo l’emittente televisiva ogni giorno può essere buono per la chiusura dell’operazione con il Sassuolo. Le rispettive dirigenze, infatti, sarebbero vicine a trovare la quadra definitiva che permettere al giocatore della Nazionale Italiana di trasferirsi in Campania. Esiste ancora una piccola distanza da colmare tra i due club, nonostante l’ultimo rilancio del Napoli da 29 milioni più bonus che ancora non soddisfa i neroverdi (il Sassuolo chiede 30 milioni più 5 di bonus). Il presidente Aurelio De Laurentiis ed il suo staff, come anche l’entourage di Raspadori, tuttavia, sarebbero molto ottimisti sulla felice conclusione di questa trattativa. Una negoziazione che va ormai avanti da settimane e che prosegue ad oltranza, con l’intento di risolvere la situazione prima della prossima partita.