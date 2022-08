Daily Mail – Svelato il motivo della riuscita dell’affare Ndombele! I dettagli

Il giornale inglese Daily Mail ha fatto il punto sulla trattativa che sta portando Tanguy Ndombele al Napoli. Secondo il quotidiano d’oltre manica il centrocampista francese del Tottenham è ormai prossimo al trasferimento all’ombra del Vesuvio. Il classe ’95 arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. La trattativa è stata chiusa in tempi relativamente brevi e dall’Inghilterra svelano il motivo. Infatti il motivo per cui l’affare si è chiuso con questa celerità risiede nell’amicizia tra il d.s. del Napoli, Cristiano Giuntoli e il dirigente del Tottenham Fabio Paratici. Paratici e Giuntoli sono infatti amici da oltre 30 anni e questo ha permesso che la trattativa sia risultata più facile del previsto.