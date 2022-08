Jacobelli: “Una rifondazione così non c’era mai stata a Napoli, servirà tempo”

In un editoriale per TMW Radio, il giornalista Xavier Jacobelli ha parlato delle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis.

“Questa rifondazione è una scommessa. Stiamo parlando della più grande rivoluzione del Napoli di De Laurentiis, non c’era mai stato negli ultimi 19 anni un cambiamento così radicale. Sono arrivati giocatori interessanti, l’anello di congiunzione è Spalletti e dipenderà da lui il successo del Napoli. Sarà da verificare da qui all’inizio della stagione se giocatori come Raspadori e Kepa riusciranno ad arrivare oppure no”.

“Trovo comunque il Napoli competitivo, ma quando si cambia così tanto salutando la propria spina dorsale è evidente che ci vorrà del tempo. Ci sono giocatori interessanti come Kvaratskhelia che ha fatto benissimo in questo precampionato. Il Napoli tornerà anche in Champions e Spalletti avrà sicuramente bisogno di tempo”.