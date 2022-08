Koulibaly contro le dichiarazioni di De Laurentiis: “Rispetto per gli africani, a Napoli non la pensano così”

Aurelio De Laurentiis non è nuovo a contestazioni, dovute soprattutto alle sue dichiarazioni eccentriche. L’ultima in ordine cronologico è quella in cui afferma di non voler comprare più giocatori africani, per evitare di perderli durante la Coppa D’Africa. Pronta la risposta di uno dei giocatori più importanti della storia recente del Napoli, Kalidou Koulibaly.

Ecco la risposta del difensore, riportata dalla Gazzetta dello Sport: “Dipende da lui se vuole o no comprare altri giocatori africani. Per me, la cosa principale è il rispetto, e se quella è la sua opinione io la rispetto. Quando giocavo a Napoli rappresentavo anche il Senegal: sono sicuro che sia stata dura per la squadra quando siamo andati in Coppa d’Africa, ma serve rispetto anche per le nazionali africane, e come capitano del Senegal penso non sia giusto parlare così di una nazionale africana. Rispetto quello che pensa: se crede che la sua squadra possa andare avanti senza calciatori africani è un suo diritto. Ma so per certo che a Napoli ci sono tante persone che non la pensano come lui. Prendo queste parole come una sua opinione, non come quello che pensano la città o la stessa società”.