Cobolli Gigli: “Il Napoli fece un bel regalo alla Juventus”

L’ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli, ha parlato a 1 Station Radio delle strategie di mercato del club di Torino.

Di seguito le sue parole : “La Juve ha abbandonato la strada dei giovani per tornare a vincere nell’immediato? Direi che è proprio così. Una strategia di breve periodo, come tutte quelle che non coinvolgono i giovani. Un esempio classico è Di Maria, grande acquisto ma durerà un solo campionato, che grazie a lui potremmo vincere così come la Champions, ma poi bisognerebbe ricostruire”.

Ultimo triennio un buco nell’acqua? “Evito di commentare l’ultimo anno, perché c’era Allegri che è ancora il nostro mister. Sarri è stato un buco nell’acqua, mentre Pirlo è stato un esperimento coraggioso che non ha fatto malissimo, anche se il Napoli ci fece un bel regalo, donandoci inaspettatamente il quarto posto e la qualificazione in Champions. Ho molta stima di Allegri, ho letto l’intervista del suo amico Galeone che ha criticato alcune sue scelte, sono d’accordo, ma dobbiamo tenercelo per un altro triennio. Almeno ora non diamo più sette milioni a gente come Arthur, errori madornali”.