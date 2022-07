Tuttosport – Adl chiude per Deulofeu: definita la cifra della cessione

Adl avrebbe definito il nuovo acquisto del Napoli secondo Tuttosport. Il nome è quello di Gerard Deulofeu, la trattativa è stata bloccata per molto tempo, ma con l’addio alla pista Dybala sembrerebbe essersi sbloccato definitivamente. Queste le parole della testata giornalistica: “Allora ecco che si registra la stretta per Gerard Deulofeu , un giocatore con cui peraltro l’accordo è già pronto da tempo. Serviva sbloccare l’Udinese (che concederà il via libera a fronte di 16 milioni più bonus) e, soprattutto, liberare un altro posto in attacco”.