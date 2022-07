Perillo: “Mi aspettavo che il Napoli prendesse Dybala”

A “1 football club”, programma in onda su 1 radio station, è intervenuto Antonello Perillo, vice direttore nazionale del TG Rai per parlare tra le tante di Dybala: “Credevo che il Napoli sarebbe riuscito a fare la zampata decisiva, anche perché Adl aveva detto attraverso Giuntoli che avevano offerto sei milioni all’argentino. Mi sembra di aver capito che il Napoli ci abbia provato, e da ciò che so ha offerto anche qualcosa in più rispetto alla Roma. Suppongo che il progetto Napoli non sia piaciuto alla Joya, poi Mourinho è sceso in campo e, senza togliere nulla a Spalletti, il suo carisma è stato decisivo, un po’ come accadde con Benitez che convinse fior fior di giocatori ad accettare il Napoli. Penso siano pesate anche le cessioni fatte dagli azzurri, perché poi in Campania avrebbe giocato la Champions, quindi credo sia una questione di progetto”.