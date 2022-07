Sconcerti: ”Dybala alla Roma? Mi stupisce la rinuncia facile del Napoli, e sul progetto…”

Paulo Dybala è diventato un nuovo calciatore della Roma, il giornalista Mario Sconcerti ha detto la sua opinione, queste le sue dichiarazioni:

“Con Dybala la Roma fa un gran colpo a costo moderato. La qualità definitiva dell’acquisto sarà misurata poi dalla conferma o meno di Zaniolo, ma non c’è dubbio che la Roma fa un grosso passo avanti. Non è nemmeno vero che l’Inter non abbia bisogno di Dybala. Se non lo prende è perché non può, non per il numero di attaccanti a disposizione. Dybala servirebbe eccome, se poi non puoi permettertelo è un altro dato, ma non un dato tecnico, di opportunità di squadra”.

“Stupisce oggi la rinuncia facile del Napoli che da sola giustifica le perplessità dell’argentino Paulo Dybala sull’intero progetto della squadra. Non darei nemmeno per morta la buona convenienza dei calciatori di andare a scadenza. Oggi si trattano contratti di 4/5 anni fa, un altro calcio. Nel calcio che verrà con i nuovi riferimenti economici, essere liberi di gestirsi sarà di nuovo un vantaggio”.