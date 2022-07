Rafa Benitez, tecnico ex Napoli, ha scritto un editoriale per The Athletic e ha commentato la notizia dell’arrivo di Koulibaly al Chelsea.

Koulibaly, se è stato a Napoli, lo deve un po’ anche a Benitez che lo convinse nel 2014; ora il tecnico iberico ha provato ad individuare come giocherà nel Chelsea di Tuchel e quali sono i cambiamenti dalla Serie A alla Premier League:

“Ultimamente l’ho visto troppo pieno di sè, anche se in Italia stava giocando benissimo. E’ un profilo ideale per sostituire Rudiger, in quanto è un giocatore fisico e che sa anche impostare, ma ho il timore che in Premier non sia dominante come in Italia, anche perché qui il gioo e i giocatori sono molto rapidi. Inoltre è vero che non è così forte di testa, anche se sotto la mia gestione si allenava e voleva migliorare sotto gli aspetti tecnici”.

Fonte: The Athletic.