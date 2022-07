Nel corso di Sky calciomercato, la squadra mercato dell’emittente televisiva ha fatto il punto sulle trattative che ADL sta portando avanti per rinforzare la rosa.

“De Laurentiis sta lavorando sul mercato; per la difesa, Kim resta il primo nome, anche se ad oggi è più facile che Kim vada al Rennes piuttosto che al Napoli. Il Napoli, però, non intende mollare e c’è stato nelle ultime ore un incontro a Istanbul con i rappresentanti di Kim, che ora deve prendere una decisione. Diallo rappresenta l’alternativa, e i contatti con il Psg vanno avanti; anche per Diallo c’è stato un incontro tra i rappresentanti del Napoli e del giocatore, ma, ad oggi, Diallo è l’alternativa di Kim. Giuntoli non pensa solo al difensore centrale: infatti, il ds vorrebbe regalare a Spalletti un giocatore che possa far da riserva ad Anguissa, ma al momento serve un’uscita e non sono arrivate offerte nè per Fabian né per Demme. In attacco, Politano ha avuto un colloquio con Spalletti e il caso Politano sembra essere rientrato”.

Fonte: Sky Sport.