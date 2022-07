Il Napoli non ha mollato la presa per Kim del Fenerbache e la trattativa resta clamorosamente aperta: come riporta infatti TMW, la cessione al Rennes è tutt’altro che sicura.

Nonostante tutti gli accordi trovati con il Rennes, il giocatore ancora deve decidere tra i francesi e il Napoli, che ha pareggiato l’offerta del Rennes; al momento, il giocatore è indeciso e presto darà una risposta.

Per il Napoli, dunque, ci sono ancora speranze, anche se il direttore tecnico del Rennes è volato in Turchia per risolvere la questione.

Fonte: TMW.