Crudeli: “Grande offerta del Napoli per Koulibaly. Mi aspetto un colpo dai partenopei”

l giornalista di dichiarata fede milanista, Tiziano Crudeli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 7 Gold analizzando il mercato del Napoli:

“Aurelio De Laurentiis ha formulato una offerta strabiliante a Kalidou Koulibaly. Sono sincero: ha sorpreso anche ne, non credevo che il presidente si spingesse a tanto. Ora non so se il senegalese accetterà o meno, ma ciò significa che il patron del sodalizio campano ha una grande disponibilità economica”.

Tiziano Crudeli ha poi aggiunto nel corso del suo intervento in televisione: “Mi aspetto da parte del Napoli un grande colpo. Potrebbe essere anche Paulo Dybala, perché no? Quella di Napoli è una piazza bellissima, molto affascinante, ricca di passione. E potrebbe attirare anche un calciatore importante come l’argentino. Da tifoso milanista, tuttavia, spero che l’attaccante ex Juventus approdi alla corte di mister Stefano Pioli. Ma i discorsi sono apertissimi…”.