A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Walter De Maggio ha fatto il punto sulla trattativa di Andrea Petagna al Monza. Ecco quanto detto:

“Andrea Petagna è vicinissimo al Monza, ma la trattativa tra il club brianzolo e quello partenopeo non è ancora chiusa. L’affare prosegue, l’attaccante ex Spal è prossimo al trasferimento in biancorosso, ma le parti hanno ancora da limare alcuni dettagli”.