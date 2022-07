Koulibaly-Chelsea: I Blues fanno sul serio. Offerta di 40 milioni

Nelle ultime settimane il futuro del Napoli ruota intorno a Kalidou Koulibaly, diverse sono le voci che stanno circolando; pare che abbia rifiutato l’offerta di De Laurentiis di 6mln, o almeno ha detto di rifletterci su e di guardarsi attorno. E proprio il Chelsea ha messo gli occhi su di lui; come ci conferma Fabrice Hawkins, giornalista francese, sul suo profilo twitter: “Kalidou Koulibaly è molto vicino alla firma per il Chelsea! L’internazionale senegalese dovrebbe impegnarsi per 3 anni. Costo dell’operazione 40 milioni di euro!

Arrivano conferme dell’interesse del Chelsea anche da Fabrizio Romano, Sky, che ci dice:”Kalidou Koulibaly, rivelato come nome nella lista del Chelsea a giugno e ancora una delle opzioni. Il nuovo incontro con il suo agente ha avuto luogo lunedì”.