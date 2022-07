Anche sulla questione di mercato che riguarda Kalidou Koulibaly è intervenuto il giornalista Alberto Polverosi, nel corso del programma Si Gonfia La Rete, a Radio Marte.

Ecco le sue parole: “Il Napoli senza Kalidou Koulibaly non vale più quel 7 che ho dato, perché per la Juve sarebbe il vero sostituto di Chiellini visto che in mezzo alla difesa decide tutto lui. Se perdi Koulibaly, dandolo alla squadra che è arrivata dietro di te, è gravissimo“.