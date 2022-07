Tuttosport – La Lazio chiude la cessione di Muriqi e punta Dries Mertens: le ultime

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, la Lazio adesso è alla ricerca di un vice Immobile dopo aver chiuso per la cessione a titolo definitivo di Vedat Muriqi. L’attaccante, ormai ex Lazio, si trasferirà al Club Bruges sbloccando così uno slot per l’attacco. Sarri, che da tempo ha espresso il suo desiderio di riabbracciare Mertens, adesso proverà a convincere anche il presidente, Claudio Lotito. Il belga si è svincolato dal Napoli la scorsa settimana ed è pronto a legarsi ad un altro team a parametro zero. L’offerta della Lazio potrebbe aggirarsi intorno ai 2.5 milioni di euro. La palla passa dunque all’attaccante che dovrà decidere tra tre diversi scenari: aspettare un’offerta dei partenopei, firmare con la Lazio o trovarsi una sistemazione fuori dall’Italia!