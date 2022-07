Alvino a Radio Goal: “Conosciamo le richieste di Dybala, non si può non sognare”

Carlo Alvino è intervenuto sulla vicenda Dybala a Radio Goal.

Il giornlista di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato dell’argentino: “Sappiamo tutti quali siano le richieste di Paulo Dybala e quali siano i parametri del Napoli. C’è anche da dire che le vie del mercato sono infinite e che sembrava poter diventare un calciatore dell’Inter. Non si può dire ai tifosi di non sognare un colpo del genere, in fin dei conti siamo ancora al 7 luglio”. Al momento il calciatore sembra lontano dal Napoli, ma in effetti il mercato può generare novità di giorno in giorno.